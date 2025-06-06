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В Петербурге трех сотрудников МЧС обвинили во взяточничестве на миллион рублей

СК: в Петербурге троих сотрудников подразделения МЧС обвинили в получении взяток

В Санкт-Петербурге трем сотрудникам МЧС из Ленинградской области предъявили обвинения в получении взяток. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Речь идет о начальнике, его заместителе и инспекторе отдела надзорной деятельности по Всеволожскому району. По версии следствия, с января 2020 года по июнь 2025 года обвиняемые регулярно получали деньги от представителей четырех коммерческих организаций. За вознаграждение они не проводили проверки и закрывали глаза на возможные нарушения. Общая сумма взяток, по предварительным данным, превысила 1,2 млн рублей.

Подозреваемых задержали 5 июня сотрудники СК и регионального управления ФСБ. В домах фигурантов прошли обыски. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

До этого Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника Казанского вокзала Игоря Черникова, обвиняемого во взяточничестве. По версии следствия, руководителей крупнейшего железнодорожного узла столицы, в том числе Игоря Черникова, пытался подкупить частный предприниматель. Он заплатил 1,3 млн рублей за покровительство при ведении предпринимательской деятельности на территории вокзала.

Ранее в Оренбургской области задержали замглавы управления Росгвардии по подозрению в получении взятки.

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