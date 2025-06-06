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В Брянской области завели дело из-за растраты 15 млн рублей на постройке ФОК

В Брянской области завели уголовное дело в отношении главы Выгоничского района
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Брянской области правоохранители возбудили уголовные дела по факту получения взятки и превышения полномочий главой администрации Выгоничского района Сергеем Чепиковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По версии следствия, в 2021 году Чепиков заключил контракт на постройку спорткомплекса в местном поселке, однако в итоге работы выполнены не были, а бюджету района был причинен ущерб на сумму свыше 15 млн рублей. Сам же чиновник, как сообщали следователи, получил около 250 тысяч рублей взятки в виде строительных материалов.

Отмечается, что компанию-подрядчика уже оштрафовали на 2,6 млн рублей.

До этого Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника Казанского вокзала Игоря Черникова, обвиняемого во взяточничестве. По версии следствия, руководителей крупнейшего железнодорожного узла столицы, в том числе Игоря Черникова, пытался подкупить частный предприниматель. Он заплатил 1,3 млн рублей за покровительство при ведении предпринимательской деятельности на территории вокзала.

Ранее в Петербурге трех сотрудников МЧС обвинили во взяточничестве на миллион рублей.

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