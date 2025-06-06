В сосисках «Коровино» нашли сальмонеллы

Россельхознадзор нашел сальмонеллы в сосисках «Коровино» из магазина в Торжке

Россельхознадзор нашел сальмонеллы в сосисках «Коровино» из магазина в Торжке. Об этом свидетельствуют данные единого реестра проверок Генпрокуратуры РФ.

Ведомство предъявило предостережение акционерному обществу «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», которое также производит продукцию под торговыми марками «Останкино», «Папа может» и «Советское наследие».

Незадолго до этого стало известно, что Роспотребнадзор выявил наличие сальмонеллы в сосисках под брендом «Папа может».

В начале июня результаты проверок пищевой продукции выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм у нескольких производителей. В частности, в индейке, произведенной ООО «Индюшкин двор», было обнаружено превышение допустимого уровня монензина – ветеринарного лекарственного препарата. Кроме того, в ветчине торговой марки «Владимирский стандарт» были зафиксированы следы диклофенака – противовоспалительного препарата, недопустимого в пищевых продуктах. В молочных сосисках АО «Сочинский мясокомбинат» нашли следы использования ферментного препарата трансглютаминазы (мясной клей, который снижает себестоимость производства мясной продукции).

Ранее сообщалось, что сальмонелла нашла способ обходить защиту организма с помощью железа.