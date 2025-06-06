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Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в сосисках популярного бренда

Роспотребнадзор обнаружил в сосисках бренда «Папа может» сальмонеллу
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Sergey Ryzhov/Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор выявил наличие сальмонеллы в сосисках под брендом «Папа может». Результаты проверки популярного продукта были опубликованы в ФГИС «Единый реестр проверок».

Бактерии были обнаружены в сосисках «Молочные», производимых Останкинским мясокомбинатом, в ходе отбора проб в одном из магазинов сети «Светофор» в Тверской области.

Ведомство установило, что сосиски с сальмонеллой поступали из Гагарина Смоленской области, где находятся основные животноводческие и перерабатывающие мощности данного мясокомбината.

В начале июня результаты проверок пищевой продукции выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм у нескольких производителей. В частности, в индейке, произведенной ООО «Индюшкин двор», было обнаружено превышение допустимого уровня монензина – ветеринарного лекарственного препарата. Кроме того, в ветчине торговой марки «Владимирский стандарт» были зафиксированы следы диклофенака – противовоспалительного препарата, недопустимого в пищевых продуктах. В молочных сосисках АО «Сочинский мясокомбинат» нашли следы использования ферментного препарата трансглютаминазы (мясной клей, который снижает себестоимость производства мясной продукции).

Ранее сообщалось, что сальмонелла нашла способ обходить защиту организма с помощью железа.

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