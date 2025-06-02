В российских сосисках нашли мясной клей

В продукции российских производителей нашли мясной клей и сальмонеллу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

По их словам, в индейке производителя ООО «Индюшкин двор» было обнаружено превышение лекарственного препарата монензина, а в ветчине «Владимирского стандарта» были выявлены следы противовоспалительного медикамента — диклофенака.

В молочных сосисках АО «Сочинский мясокомбинат» нашли следы использования ферментного препарата трансглютаминазы (мясной клей, который снижает себестоимость производства мясной продукции). В публикации подчеркивается, что это сырье запрещено использовать в России, ведь его употребление может привести к аутоиммунным заболеваниям.

Издание отмечает, что сальмонелла была обнаружена в курином шницеле от ОАО «Волжанин».

До этого сообщалось, что в брянских магазинах сети «Маяк» обнаружили, что сыр «Стародубский» содержит антигельминтное средство, предназначенное для лечения глистов у крупного рогатого скота.

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