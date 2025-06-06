Из числа пострадавших при ЧП в Брянской области 52 человека выписаны из больниц

Из числа пострадавших при ЧП в Брянской области 52 человека, включая двоих детей, были выписаны из медицинских учреждений в связи с улучшением их состояния. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет ТАСС.

На данный момент 20 пострадавших от теракта на железной дороге продолжают находиться в больницах. Из них двое — несовершеннолетние.

«На стационарном лечении в больницах Брянска, федеральных медцентрах и больницах Москвы и РЖД остаются 20 пострадавших в теракте на железной дороге в Брянской области, в том числе двое детей», — отметил он.

Кроме того, Кузнецов добавил, что один из раненых был переведен на специализированное лечение в НМИЦ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко после транспортировки бригадой медицины катастроф из брянской больницы.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет завершил первоначальные следственные действия. В ведомстве заявили, что в обоих случаях это было умышленным подрывом. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Теракт». В СК сообщили, что в результате подрыва мостов в двух регионах пострадали 113 человек, в том числе дети.

Ранее Путин пожелал здоровья пострадавшим при терактах в Курской и Брянской областях.