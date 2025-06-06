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Защита будет обжаловать арест редактора Ura.ru по делу о взяточничестве

РИА Новости: защита обжалует арест редактор Ura.ru Аллаярова по делу о взятке
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Денис Аллаяров/VK

Защита редактора свердловского информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова, который обвиняется в даче взятки своему дяде, главе отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, будет обжаловать его арест. Об этом сообщила журналистам его адвокат Светлана Герасимова, пишет РИА Новости.

«Да, обязательно (будем обжаловать. — прим. ред.)», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Герасимовой, правоохранители в ходе обысков не нашли никаких доказательств о передаче взятки.

6 июня Аллаяров не признал вину в совершении инкриминируемого преступления и назвал свой арест провокацией. Суд заключил его под стражу на два месяца.

По версии следствия, редактор якобы передал 20 тыс. рублей своему дяде для получения сведений. В Ura.ru называют Аллаярова жертвой оговора со стороны родственника, который желает смягчить свое наказание за другой преступный эпизод.

Утром 5 июня в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге с обыском пришли силовики. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке — зашли в офис и изъяли у сотрудников СМИ технику. Одновременно обыски провели в квартирах нескольких журналистов. Троих сотрудников издания задержали. Журналисты жаловались, что в редакцию долго не пускали адвоката, а к главному редактору применили силу.

Ранее уральский депутат оценил действия силовиков в редакции Ura.ru.

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