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Песок с мазутом с ростовского полигона вывезли обратно на Кубань

Слюсарь: песок с мазутом вывезли из Ростовской области обратно на Кубань
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Telegram-канал «Юрий Слюсарь»

Последние машины с загрязненным мазутом песком покинули Семикаракорский район Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, все 1800 тонн песка вернулись на территорию Краснодарского края.

«Хочу еще раз поблагодарить неравнодушных жителей Семикаракорского района, которые обратили внимание на проблемную ситуацию и постоянно вели общественный контроль», — отметил Слюсарь.

Врио губернатора сообщил о начале работ по вывозу мазутного песка 26 мая. В первый день власти планировали отправить на Кубань 200 тонн, а все работы завершить в течение двух недель.

Загрязненный песок с побережья Черного моря оказался в Ростовской области после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года. В результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. 26 января Слюсарь рассказал, что песок не будут утилизировать в Семикаракорском районе, поскольку региональный полигон не готов к этому.

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