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Российские ученые нашли новый способ очистки пляжей Анапы от мазута

ПНИПУ: струвит может безопасно удалить нефтепродукты с черноморского побережья
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Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили новый способ устранения последствий масштабного разлива мазута, случившегося в Анапе в конце 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Несмотря на основные работы по сбору горючего, остаточные загрязнения продолжают угрожать прибрежной зоне: донные отложения и мелкие гранулы нефтепесчаной смеси по-прежнему остаются в песке, создавая неудобства для отдыхающих.

Специалисты Пермского Политеха нашли способ решения этой проблемы с помощью магний-аммоний-фосфата (струвита). Этот минерал действует как сорбент, связывая нефтепродукты в твердые образования, которые легко собрать с поверхности почвы. При этом струвит не только очищает грунт, но и обогащает его полезными элементами, ускоряя восстановление растительности.

«Технология обеспечивает 90% связывания нефтепродуктов уже в первые недели, а через 2-3 месяца на обработанных участках появляется устойчивый растительный покров», — пояснил автор разработки, доцент ПНИПУ Андрей Старостин.

Метод уже запатентован и успешно прошел испытания. В сельскохозяйственных экспериментах применение струвита увеличило урожайность редиса в 2,5–3,7 раза, а биологическая утилизация нефтепродуктов происходила в 2,5–3 раза быстрее, чем при традиционных методах.

Ранее в России создали метод переработки сточных вод в струвит.

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