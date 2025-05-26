Мазутный песок из Ростовской области стали вывозить на Кубань

Мазутный песок с полигона в Семикаракорском районе Ростовской области увозят обратно в Краснодарский край. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Работы по вывозу мазутного песка сегодня начали, как и планировали», — написал он.

До этого Слюсарь написал, что первые 200 тонн вывезут уже в этот понедельник. Весь процесс перевозки хотят завершить в течение двух недель.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее в Анапе ликвидировали новые мелкие выбросы нефтепродуктов.