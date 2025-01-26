Песок с мазутом с Черноморского побережья не будут утилизировать в Ростовской области

Слюсарь: песок с мазутом не будут утилизировать в Ростовской области

Загрязненный мазутом песок, который вывезли с побережья Черного моря, не будут утилизировать в Семикаракорском районе Ростовской области, поскольку региональный полигон не готов к этому. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Сегодня по моему поручению на полигон частной компании «Южный город», которая заключила контракт с краснодарским МЧС, выезжали с проверкой прокуратура, Роспотребнадзор и Минприроды. Полигон к этой работе не готов», — сообщил глава региона.

Слюсарь добавил, что Крым и Кубань нуждаются в помощи, однако нельзя допускать вероятности того, чтобы экологическая катастрофа после ЧП с танкерами приобрела новые масштабы. В настоящее время ситуация держится под контролем, заключил глава Ростовской области.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов стали причиной аварии танкеров. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря.

24 января в Севастополе в связи с крушением танкеров в Керченском проливе был введен режим ЧС федерального масштаба. Данная мера позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий крушения танкеров.

23 января глава Минприроды Александр Козлов сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина, что правительство России выделит Краснодарскому краю до 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по ликвидации последствий разлива мазута.

Ранее министр экологии потребовал полностью очистить пляж Анапы к лету.