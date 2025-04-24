Российский врач развеяла популярные мифы о прививках

С 24 по 30 апреля ежегодно проводится Всемирная неделя иммунизации, которая призвана повысить популяризацию вакцинации — главного способа профилактики многих заболеваний. В рамках этой недели развеять основные мифы о прививках в беседе с «Газетой.Ru» помогла Юлия Лашкова, заведующая педиатрическим диагностическим отделением, врач-педиатр Российской детской клинической больницы Минздрава России, к.м.н.

Первый миф: от прививок возникает аутизм и различные генетические мутации.

«Аутизм, который проявляется нарушением социального взаимодействия и общения, чаще всего обнаруживается после года, когда дети начинают активно взаимодействовать с другими людьми и проявлять интерес к разнообразным занятиям. Обычно большинство вакцин ребенок получает на первом году жизни, а вакцину против кори, краснухи и паротита — в возрасте 12 месяцев. Именно эта временная последовательность и послужила поводом для псевдооткрытий связи вакцинации и аутизма. Однако после этого — не значит по причине. Отсутствие причинно-следственной связи между вакцинацией и аутизмом было доказано в нескольких исследованиях, в которых сравнивали частоту аутизма у детей, получивших прививки, и тех, которые их не получали, — и частота эта не различалась. Также вакцины не могут вызвать генетические заболевания, ведь они передаются в семьях по наследству или возникают из-за мутаций, которые появляются на очень ранних этапах развития — задолго до рождения и первой вакцинации», — пояснила она.

Второй миф: от прививок с живым возбудителем человек может заболеть.

«Хотя большинство вакцин являются неживыми, есть некоторое количество и живых, которые содержат ослабленные микроорганизмы (бактерии, вирусы). После введения в организм привитого они размножаются, формируют иммунитет, сопоставимый с постинфекционным, и даже способны в некоторых случаях выделяться от привитого в окружающую среду (полиомиелитная, ротавирусная вакцина). Вызвать полную картину болезни ослабленная вакцина может с крайне малой вероятностью», — сказала эксперт.

Третий миф: прививки нужно ставить только в детстве.

«Защита, которую обеспечивает вакцинация в детстве, обычно снижается с течением времени. Поэтому взрослому человеку нужно ввести дополнительную дозу вакцины, которая продлит защитный эффект. Кроме того, с возрастом человек может переносить некоторые инфекции тяжелее, в частности, грипп, пневмонию, опоясывающий герпес, гепатит, в связи с чем рекомендуется прививать пожилых людей от этих инфекций, даже если такие прививки не были сделаны ранее», — добавила врач.

Четвертый миф: лучше переболеть, чтобы сформировался собственный иммунитет, чем ставить прививку.

«Иногда действительно иммунитет после болезни более длительный. Но и цена его велика. Плюсами прививки является ее управляемость — человек прививается в выбранное им удобное время, предупрежден о возможных побочных явлениях, получает предсказуемый результат в виде длительной защиты от повторного заболевания в большинстве случаев, долгосрочные негативные последствия крайне маловероятны. Болезнь же может застать человека где угодно, протекать тяжело, привести к долгосрочным осложнениям и все равно не гарантирует защиту от повторной болезни», — сказала Лашкова.

Пятый миф: вакцинация не работает, потому что после нее люди все равно болеют.

«Да, привитый человек, встретившись с инфекцией, все равно может заболеть. Однако вакцинация снижает риски, причем иногда не только тяжелого течения и летального исхода, но и риск инфицирования. Но, например, вакцина БЦЖ практически не снижает вероятность инфицирования, однако существенно уменьшает риск тяжелого течения и летального исхода у маленьких детей. А коревая вакцина обычно защищает от заболевания корью в течение всей жизни», — отметила она.

Шестой миф: перед вакцинацией обязательно нужно сделать check-up организма и сдать анализы.

«Этот миф связан с другим мифом — что прививки опасно делать больному или заболевающему человеку. Однако в действительности, чтобы выявить ситуации, когда вакцинация опасна, достаточно осмотреть пациента, измерить температуру тела и собрать анамнез. Важно учесть следующие факты — нет ли анафилаксии на компоненты вакцины, не было ли осложнений на предыдущую дозу вакцины, нет ли признаков иммунодефицитного состояния, также нужно уточнить прием некоторых препаратов. Целью медицинских отводов является не «снижение риска от вакцинации», а избегание ситуаций, когда прививка может быть менее эффективной, и минимизация совпадений, когда появление новых симптомов течения болезни принимают за побочные эффекты вакцины», — сказала врач.

Седьмой миф: нельзя ставить несколько прививок ребенку одновременно, это перегружает иммунитет.

«Календарь вакцинации составлен на основе собранных за несколько десятилетий медицинских данных о том, когда дети наиболее подвержены различным инфекциям и когда при этом вакцинация эффективна. Основным неверным предположением является то, что «иммунитет ребенка будет перегружен», если он получит несколько прививок одновременно. По данным исследований, объединенные в календаре вакцины в комбинации вызывают осложнения не чаще, чем если их вводить отдельно. Кроме того, введение комбинированных вакцин причиняет ребенку меньше боли, и требуется меньше посещений поликлиники, что уменьшает риски контактов с инфекциями», — объяснила эксперт.

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