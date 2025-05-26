Родителям рассказали, как помочь ребенку пережить экзамены

Родители способны многое сделать, чтобы поддержать ребенка в непростой экзаменационный период, улучшить его эмоциональное состояние и сформировать «боевой» настрой. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Создайте в семье атмосферу поддержки, открыто говорите о переживаниях ребенка и подчеркивайте, что ошибки — это нормально. Важно не оказывать давление и не сравнивать подростка с другими, а сосредоточиться на его сильных сторонах и достижениях», — сказала специалист.

Она также посоветовала помочь ребенку с организацией учебного процесса — вместе составить расписание, предусматривающее не только подготовку к экзаменам, но и полноценный отдых.

Врач-диетолог Марьяна Джутова до этого говорила, что выпускникам, которые готовятся к экзаменам, важно наладить свое питание и потреблять больше белка, который необходим для работоспособности мозга и улучшения общего самочувствия.

Ранее выпускникам объяснили, как грамотно готовиться к ЕГЭ.