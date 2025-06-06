«Убрать тюремный режим»: в Госдуме призвали кормить школьников на ЕГЭ и ОГЭ

В пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ должно быть организовано бесплатное питание для детей и педагогов. Это поможет убрать «тюремный режим», в котором сейчас проводятся выпускные экзамены. Соответствующую инициативу направили в Минпросвещения, сообщил 360.ru депутат Госдумы Сергей Миронов.

По мнению депутата, из-за многочисленных досмотров и обысков экзамены в российских школах стали проводиться с элементами «тюремного» режима. Детям с собой разрешают проносить только бутылку воды, шоколад и лекарства, а на сдачу экзаменов при этом может уходить по шесть-семь часов, что грозит им голодом и обезвоживанием. Все это говорит о необходимости обеспечить учащихся полноценным бесплатным питанием, убежден парламентарий.

«Раз уж у нас такие жесткие условия на экзаменах и с собой ничего нельзя, тогда на пунктах проведения нужно обеспечивать бесплатным полноценным питанием», - подчеркнул Миронов.

С тем, что условия проведения выпускных экзаменов часто ухудшают самочувствие детей и отражаются на результатах испытаний, согласилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Если в школе есть столовая, то организовать обед нужно до начала экзамена», — согласилась она.

Напомним, у одиннадцатиклассников есть возможность пересдать ЕГЭ, причем не только математику или русский язык, но и предмет по выбору, если выпускника не устроил полученный результат. Подробнее о том, в какие дни это можно сделать и как подготовиться ко второй попытке, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российскую выпускницу заставили на осмотре перед ЕГЭ поднять юбку и снять ботинки.