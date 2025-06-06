Мошенники придумали новую схему обмана россиян с блокировкой номеров

Мошенники начали применять еще одну схему обмана россиян – они звонят им от лица мобильных операторов и угрожают блокировкой телефонных номеров. Под этим предлогом преступники заставляют пользователей присылать им коды из СМС-сообщений, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Злоумышленники звонят россиянам, представляются мобильными операторами и говорят, что им поступили жалобы. При этом они настаивают, что нужно принять меры, в противном случае в ближайшие несколько часов номер человека будет заблокирован. Так преступники вынуждают доверчивых пользователей присылать им коды из СМС-сообщений, передавать персональные данные и так далее, рассказал депутат.

Все это делается под флером паники и срочности, подчеркнул Немкин. Причем сам звонок поступает как будто от настоящего оператора – мошенники используют для этого подменные номера. В итоге человек теряет доступ к телефону, аккаунтам в мессенджерах и соцсетях и все свои сбережения.

Депутат призвал никогда не доверять подобным звонкам, проявлять бдительность и не вести разговоров с преступниками, а также помнить, что настоящий оператор никогда не будет просить срочно выслать ему код.

«Операторы связи никогда не требуют от клиентов коды из СМС или пароли по телефону — подобные запросы однозначно свидетельствуют о мошенничестве», — подчеркнул парламентарий.

Если все-таки преступникам удалось обмануть пользователя, то нужно немедленно обратиться в банк и службу поддержки оператора, заключил Немкин.

До этого вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил утвердить пакет новых мер, направленных на борьбу с мошенниками. Помимо прочего, комплекс решений будет включать в себя предоставление россиянам возможности оперативно подать заявление о преступниках на «Госуслугах», модернизацию оборота банковских карт и внедрение новых инструментов для отслеживания сделок с недвижимостью.

Ранее россиянам рассказали о способах телефонных мошенников давить на жертву.