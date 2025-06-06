Federalist: штаб Клинтон еще в 2016 году знал о компромате против команды Трампа

Предвыборный штаб Хиллари Клинтон еще в 2016 году п располагал информацией о намерениях украинских чиновников опубликовать так называемую «черную бухгалтерию» Партии регионов — документы, которые впоследствии стали ключевыми в деле против Пола Манафорта, руководителя кампании Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Federalist со ссылкой на материалы, обнародованные сенатором Чаком Грассли.

Согласно опубликованным данным, Нелли Ор, сотрудница аналитической компании Fusion GPS, работающая на штаб Клинтон, предупредила о предстоящей публикации своего мужа Брюса Ора, который тогда занимал высокую должность в Министерстве юстиции США, а также двух федеральных прокуроров 30 мая 2016 года — за сутки до того, как информация о «черной бухгалтерии» впервые появилась в украинских СМИ.

«Нелли Ор заранее известила своего супруга, высокопоставленного представителя Минюста Брюса Ора, о грядущем выходе компрометирующих материалов еще до их официального появления в прессе», — отмечает Federalist.

Издание подчеркивает, что первоначальная публикация в Украине вышла 31 мая, и в ней не было упоминаний о связях с Полом Манафортом. Автором материала стал украинский политик Сергей Лещенко, известный своей критикой Трампа, который позже признал, что статья была направлена на влияние на президентские выборы в США.

Раскрытие «черной бухгалтерии» Партии регионов привело к масштабному расследованию против Манафорта, что в итоге повлекло за собой его отставку и судебные процессы. Federalist указывает, что эти факты свидетельствуют о вовлеченности штаба Клинтон и украинских политиков в попытки подорвать репутацию Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года.

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