Стало известно, что находилось в подозрительном рюкзаке, обнаруженном в Зеленограде

SHOT: в рюкзаке, обнаруженном в Зеленограде, нашли водяной пистолет и сухарики

Telegram-каналу SHOT стало известно, что внутри «подозрительного» рюкзака, который ранее вызвал переполох в Зеленограде, оказалась детская игрушка.

«В подозрительном рюкзаке, который обнаружили в Зеленограде, нашли вот такой пистолет. Сухарики уже закончились», — сказано в посте.

6 июня сообщалось, что в Зеленограде Московской области нашли два рюкзака с проводами. По данным SHOT, рюкзаки были обнаружены возле мусоропровода в доме на Георгиевском проспекте. В сам мусоропровод был воткнут нож, а рядом разбросаны деньги. После прибытия на место специалистов выяснилось, что подозрительные рюкзаки с проводами оказались набиты мусором.

В этот же день в Москве заметили подозрительный автомобиль, который был припаркован на улице Леси Украинки. Территорию вокруг него оцепили. Оказалось, что был обнаружен подозрительный предмет нашли под днищем седана Kia Optima. Саперы также обследовали машину каршеринга, стоящую рядом.

Позднее канал написал, что в Москве был найден подозрительный предмет под автомобилем BMW X6, припаркованным на Молодогвардейской улице. Машина находилась в 10 минутах ходьбы от заминированной Kia, которую удалось обезвредить.

Ранее стало известно, кому принадлежала заминированная Kia в Москве.