Жители Зеленограда нашли два подозрительных рюкзака

SHOT: в Зеленограде нашли два подозрительных рюкзака с проводами

В Зеленограде местные жители нашли два подозрительных рюкзака с проводами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, рюкзаки были обнаружены возле мусоропровода в доме на Георгиевском проспекте. В сам мусоропровод был воткнут нож, а рядом разбросаны деньги. После прибытия на место специалистов выяснилось, что подозрительные рюкзаки с проводами оказались набиты мусором.

6 июня в Москве заметили подозрительный автомобиль, который был припаркован на улице Леси Украинки. Территорию вокруг него оцепили. Оказалось, что был обнаружен подозрительный предмет нашли под днищем седана Kia Optima. Саперы также обследовали машину каршеринга, стоящую рядом.

Позднее SHOT сообщил, что в Москве был найден подозрительный предмет под автомобилем BMW X6, припаркованным на Молодогвардейской улице. Машина находилась в 10 минутах ходьбы от заминированной Kia, которую удалось обезвредить.

Ранее стало известно, кому принадлежала заминированная Kia в Москве.