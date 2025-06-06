Перед судом предстанет обвиняемый в попытке отравить знакомого ртутью из-за женщины

В Москве перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в попытке отравить знакомого ртутью. Об этом сообщает Прокуратура в официальном Telegram-канале.

Он обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

«Уголовное дело с утвержденным Зюзинской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что фигурант находится под стражей.

В феврале этого года стало известно, что в Москве местный житель накачал ртутью купленную в булочной слойку, чтобы отравить своего знакомого из-за женщины. Telegram-канал 112 писал, что Дмитрий Балакин разбил градусник, набрал ядовитый металл в шприц и добавил в слойки. Он угостил булкой приятеля, а свою слойку даже не укусил.

Сопернику, Сергею Герасимову, стало плохо. Подозреваемый же изобразил отравление, но его быстро раскрыли. Пришлось во всем признаться, мужчину задержали силовики. По словам местных жителей, ранее у них не было претензий к качеству продукции, а пирожки всегда были свежими и вкусными. Однако, несмотря на то, что пекарня не была виновата в инциденте со ртутью, в ходе эпидемиологического расследования инспекторы обнаружили ряд серьезных нарушений.

Ранее в блюдах кулинарной лавки «Братья Караваевы» в Москве нашли кишечную палочку.