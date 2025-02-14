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Инцидент с отравлением ртутью в пекарне Москвы был вызван конфликтом из-за женщины

Ртуть в пирожки пекарни в Москве добавили, чтобы отравить пострадавшего
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

В Москве местный житель накачал ртутью купленную в булочной слойку, чтобы отравить своего знакомого из-за женщины. Об этом узнал Telegram-канал 112.

По данным канала, Дмитрий Балакин разбил градусник, набрал ядовитый металл в шприц и добавил в слойки. Он угостил булкой приятеля, а свою слойку даже не укусил.

Сопернику, Сергею Герасимову, стало плохо. Подозреваемый же изобразил отравление, но его быстро раскрыли. Пришлось во всем признаться. Сейчас мужчина задержан, его допрашивают.

12 февраля в отравлении посетителей ртутью заподозрили работников пекарни «Мельница» на Симферопольском бульваре, где случился инцидент. Роспотребнадзор опечатал заведение.

Жизни госпитализированных после промывания желудков ничего не угрожает. Им оказали первую помощь сотрудники скорой, прибывшие на вызов.

Вскоре после этого к пекарне прибыли представители полиции, Следственного комитета и Роспотребнадзора. Они начали опрос сотрудников и владельцев заведения.

По словам местных жителей, ранее у них не было претензий к качеству продукции, а пирожки всегда были свежими и вкусными. Однако, несмотря на то, что пекарня не была виновата в инциденте со ртутью, в ходе эпидемиологического расследования инспекторы обнаружили ряд серьезных нарушений.

Ранее в блюдах кулинарной лавки «Братья Караваевы» в Москве нашли кишечную палочку.

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