На теплоходе «Михаил Булгаков», где произошло массовое заражение, обнаружили мух. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.
Как пишет агентство, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
«Были выявлены насекомые, а именно, летали мухи. В случае, если на объекте есть насекомые, грызуны, то объект считается заселенным и подлежит дезинсекции, однако таких мероприятий проведено не было», — говорится в судебных материалах.
Также на теплоходе нашли другие санитарные нарушения.
30 мая стало известно, что на борту теплохода «Михаил Булгаков», выполнявшего круиз по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, была зафиксирована вспышка норовирусной инфекции.
Жалобы на симптомы — тошноту, диарею и слабость — начали поступать уже в середине рейса. В городе Углич зафиксировано 19 обращений, включая несовершеннолетних. Двум отдыхающим предлагалась госпитализация, но они отказались от стационарного лечения. Несмотря на случаи заболевания, судно продолжило маршрут и прибыло в столицу без изменений в расписании.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор провел лабораторное исследование после отравления шаурмой в российском городе.