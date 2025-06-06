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На теплоходе «Михаил Булгаков», где произошло массовое заражение, обнаружили мух

Роспотребнадзор: найденные на судне «Михаил Булгаков» мухи были причиной болезни
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Виталий Тимкив/РИА Новости

На теплоходе «Михаил Булгаков», где произошло массовое заражение, обнаружили мух. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

Как пишет агентство, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

«Были выявлены насекомые, а именно, летали мухи. В случае, если на объекте есть насекомые, грызуны, то объект считается заселенным и подлежит дезинсекции, однако таких мероприятий проведено не было», — говорится в судебных материалах.

Также на теплоходе нашли другие санитарные нарушения.

30 мая стало известно, что на борту теплохода «Михаил Булгаков», выполнявшего круиз по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, была зафиксирована вспышка норовирусной инфекции.

Жалобы на симптомы — тошноту, диарею и слабость — начали поступать уже в середине рейса. В городе Углич зафиксировано 19 обращений, включая несовершеннолетних. Двум отдыхающим предлагалась госпитализация, но они отказались от стационарного лечения. Несмотря на случаи заболевания, судно продолжило маршрут и прибыло в столицу без изменений в расписании.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор провел лабораторное исследование после отравления шаурмой в российском городе.

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