Подозреваемому в теракте в Боулдере предъявлено обвинение по 118 пунктам

Суд в США предъявил официальные обвинения подозреваемому в террористическом акте, произошедшем в городе Боулдер, штат Колорадо. Мужчине инкриминируют 118 пунктов, ему грозит наказание в виде более чем 600 лет лишения свободы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на окружного прокурора Майкла Дугерти.

«Подозреваемому в использовании зажигательной смеси в Боулдере были предъявлены обвинения по 118 пунктам в зале суда в Колорадо... [Подозреваемому Мохамеду Сабри] Солиману может грозить более 600 лет тюрьмы только по обвинениям в покушении», — говорится в сообщении телеканала.

Прокурор отметил, что Солиману обвиняют в насильственных действиях, использовании самовоспламеняющихся устройств, а также в жестоком обращении с животным — собакой, пострадавшей во время инцидента.

Нападение на демонстрантов в Боулдере произошло 2 июня во время марша в память об израильских заложниках, находящихся в плену в секторе Газа. Демонстранты остановились около здания местного суда, чтобы провести видеосъемку, и в этот момент неизвестный мужчина бросил в них бутылки с зажигательной смесью. В результате нападения пострадали несколько человек, их срочно отправили в больницу. Полиции удалось задержать злоумышленника.

Ранее сообщалось о вооруженном нападении на израильских дипломатов в Вашингтоне.