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В Оренбургской области задержали замглавы управления Росгвардии

СУ СК: замглавы управления Росгвардии в Оренбургской области задержали за взятку
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Замглавы управления Росгвардии в Оренбургской области задержали и арестовали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения следственного комитета.

«В период с 2023 по 2024 год обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил лично, а также через посредника взятку в виде денежных средств на общую сумму 250 тыс. руб. от директора коммерческой структуры», — сообщили в ведомстве.

По данным следователей, взятка была вручена силовику за покровительство организации и попустительство при проверках. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Оно расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области.

До этого главу управления охраны Росгвардии по Новосибирской области отправили в СИЗО из-за вымогательства.

Ранее генерала Росгвардии осудили на девять лет заключения, и он попросился на СВО.

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