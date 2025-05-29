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В Новосибирске арестовали главу управления охраны Росгвардии по региону

Главу управления охраны Росгвардии по Новосибирской области отправили в СИЗО
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Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Из заявления следует, что меру пресечения избрал Заельцовский районный суд Новосибирска. Инстанция постановила поместить мужчину в СИЗО до 27 июля текущего года, при этом решение пока не вступило в законную силу.

Как рассказали в пресс-службе, в отношении Курбанова было возбуждено уголовное дело по п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Речь идет о получении взятки в крупном размере.

«Являясь начальником ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области», [Курбанов] 30 апреля 2025 года посредством мессенджера WhatsApp осуществил телефонный звонок руководителю отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО» с требованием передачи ему взятки», — говорится в публикации.

Мужчина хотел получить строительные материалы на сумму более 293 тыс. рублей. В свою очередь, Курбанов должен был совершить «заведомо незаконные действия» в пользу взяткодателя.

Ранее в Новосибирске суд изъял у бывшего полицейского 14 машин и 15 объектов недвижимости.

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