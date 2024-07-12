Генерала Росгвардии осудили на девять с половиной лет. Теперь он просится на СВО Осужденный за коррупцию экс-генерал Росгвардии попросил об отправке в зону СВО

Военный суд приговорил тыловика Росгвардии Вадима Драгомирецкого к девяти годам и шести месяцам строгого режима по делу о получении взятки в размере 19 млн рублей. Генерал заявил, что нашел деньги на работе и хотел вернуть, но «не успел». Еще до вынесения приговора Драгомирецкий подал ходатайство для участия в СВО.

Реутовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадиму Драгомирецкому, приговорив его к 9 годам и 6 месяцам строгого режима с лишением звания генерал-майора, сообщает газета «Коммерсантъ».

Суд признал Драгомирецкого виновным в получении взятки на сумму 19 млн рублей от компании, заключившей контракты на выполнение работ для ведомства. Бывший генерал подал ходатайство на участие в СВО, считая это возможностью для искупления своей вины.

Суд принял версию военного следствия, согласно которой Драгомирецкий был организатором преступной группы. В эту группу в начале 2022 года входили его подчиненный из управления приемки подполковник Эльдар Гаджиев, командир в/ч 6898 (база хранения материальных ресурсов) полковник Мамука Кочиев, а также знакомый последнего пенсионер Арон Авнилов.

Схема получения взяток

В 2022 году на электронной площадке были размещены несколько госзаказов на выполнение строительно-монтажных работ. ООО «ДМН-Групп» выиграла тендер и заключила контракты на общую сумму 280 млн рублей.

Из материалов дела следует, что полковник Кочиев договорился с исполнительным директором компании, чтобы та выплачивала военным «откаты» в размере 8-10% от каждого договора. С июня по декабрь 2022 года женщина передала военнослужащим через посредника в лице Авнилова 9 млн рублей. Кочиев передал 2,5 млн рублей генерал-майору, 1,5 млн рублей Гаджиеву, 1 млн рублей посреднику Авнилову, а остальное оставил себе.

После обращения руководства фирмы в ФСБ последний согласился на оперативный эксперимент, в ходе которого запросил «откат» в размере 10 млн рублей. 4 марта 2023 года исполнительный директор передала Авнилову запрошенную сумму в ресторане торгового центра «Вертикаль» в Балашихе, однако из переданных денег лишь 100 тыс. рублей были настоящими, а остальные фальшивыми.

После заключения досудебного соглашения о сотрудничестве Кочиев дал показания, в результате чего был арестован генерал Драгомирецкий. В октябре 2023 года Реутовский гарнизонный военный суд осудил Кочиева на шесть лет строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

Аргументы защиты

В ходе судебного процесса, который начался в октябре 2023 года, Драгомирецкий и Авнилов частично признали вину. Гаджиев отрицал все обвинения. Драгомирецкий утверждал, что не получал никаких «откатов» и не знал о подобных требованиях Кочиева к подрядчикам. При этом он признал, что получил 2,25 млн рублей от подчиненного как подарок за «покровительство».

Деньги, как утверждает сам экс-генерал, он обнаружил на своем рабочем месте и планировал вернуть их полковнику Кочиеву, но «не успел», так как тот уехал на праздники и позже был задержан. Драгомирецкий признал свою вину по этой части дела, сообщив следствию о получении денег.

Однако суд не согласился с объяснениями генерала и других подсудимых. Арон Авнилов, находившийся под домашним арестом, был арестован в зале суда и приговорен к трем годам тюремного заключения, Гаджиеву назначено девять лет, а Драгомирецкому — девять лет и шесть месяцев. Все трое также были оштрафованы на 19 млн рублей.

Адвокаты осужденных собираются обжаловать приговор. Олег Цуканов, адвокат Драгомирецкого, назвал приговор «ошибочным», а версию следствия «неподтвержденной». По его мнению, обвинение не смогло доказать организованность группы, в которой его клиенту приписывалась руководящая роль. Цуканов подчеркнул, что некоторые члены группы даже не знали друг друга, и указал на ошибки в определении суммы взятки в 19 млн рублей, основанной на показаниях Кочиева. По его словам, эти показания были запутаны и направлены на оправдание себя перед судом. Адвокат подчеркнул, что Драгомирецкий и Гаджиев являются боевыми офицерами и еще до вынесения приговора подали ходатайства на имя следователя для участия в СВО.