Тату-мастера, накачавшего школьницу наркотиками, посадили на 12 лет

В Свердловской области вынесли приговор судимому тату-мастеру, который обманом ввел несовершеннолетней наркотик. О решении Алапаевского городского суда рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина был признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств»). Теперь 43-летний рецидивист отправится в колонию строгого режима на 12 лет и должен будет выплатить жертве 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года», — уточнили в прокуратуре.

Все произошло в ноябре 2024 года в многоэтажке на улице Калинина в Алапаевске. По версии следствия, пострадавшая оказалась там вместе с подругой, но зашла в квартиру к татуировщику одна.

Далее мужчина заверил школьницу, что поставит ей укол с обезболивающим, но вместо этого ввел наркотическое вещество. Пострадавшая сумела убежать от тату-мастера и самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Петербурге приятель развращал школьницу и накачал ее наркотиками.