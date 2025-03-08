В Петербурге приятель развращал школьницу и накачал ее наркотиками

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в растлении школьницы

В Петербурге приятель накачал девочку-подростка наркотиками и развращал ее, школьница госпитализирована с отравлением нейротропным веществом. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В правоохранительные органы обратилась 52-летняя жительница Московского района. Женщина сообщила, что 23-летний приятель ее дочери с декабря прошлого года вовлекал несовершеннолетнюю в употребление запрещённых веществ и растлевал её.

16-летняя пострадавшая госпитализирована, у нее диагностировано отравление нейротропным веществом. Девочка призналась врачам, что употребляла мефедрон. Приятеля школьницы задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петербурге инженера оборонного предприятия подозревают в изнасиловании ребенка. В правоохранительные органы обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила, что подозревает 41-летнего мужа в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери. Мужчину задержали в квартире на проспекте Королева, после допроса его отпустили. Известно, что пострадавшей девочке 16 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ялте 63-летний иностранец растлил девятилетнюю девочку, требуя у нее личные фото.