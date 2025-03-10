Татуировщик обманом вколол наркотик школьнице в Свердловской области

В Свердловской области тату-мастер накачал несовершеннолетнюю наркотиками. Об этом в своем Telegram-канале рассказал юрист Сергей Самков.

Все произошло в ноябре 2024 года в многоэтажке на улице Калинина в Алапаевске. По версии следствия, пострадавшая оказалась там вместе с подругой, но зашла в квартиру к татуировщику одна. Далее мужчина заверил школьницу, что поставит ей укол с обезболивающим, но вместо этого ввел наркотическое вещество.

Пострадавшая сумела убежать от тату-мастера и самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Уже имеющего судимости 42-летнего местного жителя задержали, его обвиняют в склонении несовершеннолетней к потреблению наркотических средств. За это мужчину грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге знакомый опоил и изнасиловал 16-летнюю официантку.