Ассоциация фармацевтов сообщила о частых жалобах россиян на доставку лекарств

Российские пациенты стали часто жаловаться на доставку лекарств. Но их претензии чаще обращены не к аптекам, а к курьерским службам, с которыми аптечные сети заключают договоры, рассказал в пресс-центре НСН гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Сегодня отпускать лекарственные препараты в онлайн-режиме могут строго лицензированные аптеки, получившие разрешение на дистанционную торговлю, напомнил эксперт. Для доставки лекарств потребителям они заключают договоры с курьерскими службами. Причем именно аптека несет ответственность за добросовестность курьеров, которые доставляют заказ, подчеркнул Дмитриев.

«Мы часто сталкиваемся с жалобами на доставку лекарств, — признал он. — Но это жалобы больше касаются не аптек, а именно курьерских служб».

Напомним, исследователи выяснили, что порядка 75% опрошенных россиян хотя бы раз заказывали лекарства онлайн. Основными причинами, почему люди выбирали дистанционный способ покупки лекарств, были плохая погода, нежелание выходить из дома и болезнь. Среди других причин названы необходимость доставки лекарств пожилым родственникам, отсутствие времени, чтобы зайти в аптеку, и большой ассортимент препаратов на онлайн-площадках.

Ранее фармацевты заявили о десятикратном росте нарушений с таблетками на маркетплейсах.