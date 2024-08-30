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Фармацевты заявили о десятикратном росте нарушений с таблетками на маркетплейсах

Фармацевт Преснякова: нарушения с онлайн-продажей лекарств выросли в 10 раз

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Depositphotos

Маркетплейсы допускают массу нарушений в онлайн-торговле лекарствами и продуктами для здоровья. За прошлый год их количество выросло в 10 раз, рассказала директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

Нарушений, которые встречаются на различных маркетплейсах, обычные аптечные агрегаторы не допускают, так как там работают настоящие специалисты в соответствии с четкими стандартами, отметила эксперт.

«Именно через маркетплейсы проходят контрафактные, фальсифицированные продукты, которые нас очень беспокоят», — подчеркнула Преснякова.

До этого Российская ассоциация аптечных сетей обнаружила в продаже на маркетплейсе Ozon контрафактные лекарства турецкого производства — противоопухолевый Тамоксифен 20 мг и противовоспалительный Преднол 4 мг. А позднее Роскачество нашло более 400 БАДов, продаваемых на маркетплейсах, с запрещенными веществами — ашвагандой, кава-кавой, листьями коки и эфедрой.

В Госдуме ранее призвали запретить свободную торговлю БАДами.

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