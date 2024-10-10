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Названы основные причины покупки лекарств онлайн

Россияне покупают лекарства онлайн из-за плохой погоды и нежелания выходить из дома

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Freepik

Около 75% опрошенных россиян хотя бы раз заказывали лекарства онлайн. Основными причинами, почему люди выбирали дистанционный способ покупки лекарств, были плохая погода, нежелание выходить из дома и болезнь. Такие данные показал опрос группы компаний «ЭРКАФАРМ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно результатам исследования, 23,3% респондентов заказывают лекарства онлайн каждый месяц, 21,7% – несколько раз в год. 10% опрошенных заказывали товары из аптек не более 10 раз за год, еще 10% – лишь несколько раз в жизни. 35% опрошенных сообщили, что никогда не пользовались сервисами онлайн-заказа аптечных товаров.

Зачастую россияне пользуются онлайн-сервисами покупки лекарств, когда болеют, чтобы не выходить из дома (так ответили 16% респондентов), когда лень выходить из дома (14% ответов) и при плохой погоде (12,3% ответов). Среди других причин названы необходимость доставки лекарств пожилым родственникам, отсутствие времени, чтобы зайти в аптеку, и большой ассортимент препаратов на онлайн-площадках.

63,5% участников опроса сообщили о положительном опыте онлайн-покупок лекарств: они смогли оформить заказ и получить товар в короткий срок. 21% респондентов ответили, что им недоступна доставка препаратов через сервисы. Еще 15% участников опроса сообщили о негативном опыте: они сталкивались с трудностями при онлайн-заказе или с высокой стоимостью доставки.

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