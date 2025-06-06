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На Украине назвали меры для возвращения беженцев

Министр финансов Украины Марченко: людям необходимы жилье и рабочие места
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Andreea Alexandru/AP

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству Bloomberg рассказал о необходимых мерах для возвращения украинских беженцев из-за рубежа.

«Людям нужно жилье. Это может быть политика, обеспечивающая доступ к ипотечным кредитам», — сказал Марченко.

По словам министра финансов, власти Украины должны обеспечивать рабочие места для беженцев, поскольку в республике недостаток рабочей силы.

До этого сообщалось, что Брюссель начал рассматривать судьбу директивы, в рамках которой обеспечивается правовая поддержка украинских мигрантов.

В марте экс-министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала страны Евросоюза к справедливому распределению украинских беженцев в случае нового потока. По ее словам, основную нагрузку на себя брали ФРГ, Польша и Чехия.

Ранее на Западе предупредили об опасности оттока украинских беженцев для Европы.

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