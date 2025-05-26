В ЕС заговорили об отмене поддержки украинских мигрантов

Брюссель начал рассматривать судьбу директивы, в рамках которой обеспечивается правовая поддержка украинских мигрантов. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

«Брюссель взвешивает возможные дальнейшие шаги по директиве о временной защите, правовой базе, защищающей украинцев. <...> Сейчас за закрытыми дверями набирают силу разговоры о «стратегиях выхода», ссылаясь на меняющийся геополитический ландшафт», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что изначально директива допускала только два продления, ограничивая защиту граждан Украины до марта 2025 года. Однако позднее Еврокомиссия пролонгировала срок ее действия до марта 2026 года.

В марте экс-министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала страны Евросоюза к справедливому распределению украинских беженцев в случае нового потока. По ее словам, основную нагрузку на себя брали ФРГ, Польша и Чехия.

Ранее на Западе предупредили об опасности оттока украинских беженцев для Европы.