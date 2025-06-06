Эксперт оценил идею расширить льготную ипотеку на врачей, учителей и ученых

Расширение льготной ипотеки на представителей социально значимых профессий - это позитивная инициатива, однако на ее реализацию у государства может не хватить средств. Об этом в беседе с 360.ru заявил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Так эксперт прокомментировал законопроект, который разрабатывает фракция «Справедливая Россия — За правду». Авторы инициативы предложили распространить условия льготной ипотеки под 5% на ученых, медиков и педагогов, поскольку это не менее важные для страны профессии. Парламентарии напомнили, что подобная мера уже была введена для IT-специалистов — с 2022 года они могли оформить ипотеку под 5%, а сейчас ставка составляет 6%. В целом это хорошая идея, однако реализовать ее будет непросто, отметил Ракута.

«Хватит ли финансовых возможностей у правительства все эти предложения внедрить? Сейчас и в космической отрасли тоже хотят надбавки делать, и куча всяких льготных программ», — пояснил эксперт.

Будущее этой инициативы, по его мнению, будет зависеть от итогов доклада правительства о выполнении президентских поручений, намеченного на 15 июля.

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