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Матвиенко объяснила причины сокращения выдачи сельской ипотеки

Матвиенко: выдачи сельской ипотеки рухнули после того, как она стала адресной
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РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на резкое снижение объемов выдачи сельской ипотеки в России. Причины этого она назвала в ходе пленарного заседания Форума тружеников села.

По словам Матвиенко, снижение началось в сентябре 2024 года из-за исчерпания лимитов у банков, достигнув минимума к началу 2025 года. Матвиенко связала это с введением адресного принципа предоставления сельской ипотеки, отметив, что, хотя идея адресности и правильна, результатом стали значительные сокращения объемов выдачи кредитов.

Она призвала к корректировке механизма жилищного кредитования с учетом возможностей государственного бюджета.

В целях стимулирования миграции в сельскую местность с 2020 года действовала государственная программа льготного ипотечного кредитования для приобретения или строительства жилья в населенных пунктах с населением до 30 тысяч человек. Программа пользовалась спросом, однако, для оптимизации бюджетных расходов и расширения охвата, власти приняли решение о корректировке условий выдачи кредитов. Земельный юрист Юлия Толстихина в интервью «Газете.Ru» рассказала об изменениях в программе сельской ипотеки.

Ранее стало известно, кто в России берет ипотеку под 20% годовых.

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