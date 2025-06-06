В Госдуме призвали объяснять россиянам причины снижения и роста пенсий

В России необходимо сделать систему начисления пенсионных выплат более прозрачной, чтобы пожилые граждане четко понимали причины изменения размера выплат. Сейчас нередко пенсионеры жалуются, что после проведенной индексации в следующем месяце внезапно получаемая сумма сокращается без объяснения причин, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов Общественной Службе Новостей.

Проблема в том, что пожилые люди не знают о пересчетах пенсионных выплат – такие данные есть только на официальных порталах и в крайне сложных формулировках, отметил депутат.

«Ко мне обращались граждане, у которых в одном месяце прошла индексация пенсии, а в следующем месяце пенсию убавили, — привел пример Гаврилова. — На первый взгляд — абсурд: государство вроде сообщает об увеличении выплат, но на деле сумма в феврале или марте оказывается меньше, чем, например, в январе».

Подобные случаи, по его словам, происходят часто, но их можно с легкостью объяснить. К примеру, это может быть связано с пересчетами Соцфонда, если выяснится, что в предыдущие месяцы была переплата. Также причиной может стать ошибка в базе данных. Но в обоих случаях пенсионерам ничего не объясняют, подчеркнул парламентарий.

Он предложил решить эту проблему с помощью сопровождения пенсионеров, которое предполагает, что они смогут в своем личном кабинете увидеть все изменения и основания для перерасчетов, удержаний, причем в каждой строчке должны даваться понятные объяснения. Также в случае получения прибавки пенсионер будет понимать, откуда она взялась.

«Тогда доверие к системе начнет восстанавливаться не через громкие заявления, а через отсутствие недоумения при получении пенсии», — заключил парламентарий.

Напомним, также Гаврилов призывал изменить правила пенсионного обеспечения россиян, предоставив им на выбор больше различных инвестиционных инструментов По его мнению, это сделает их более уверенными в эффективности управления средствами негосударственными пенсионными фондами (НПФ). В частности, он предложил внедрить систему госгарантий доходности пенсионных накоплений. По его мнению, это позволило бы устанавливать минимальное значение дохода в НПФ, а при неспособности фонда обеспечить его государство должно было бы закрыть разницу.

Ранее в ГД предложили изменить права наследования пенсий в России.