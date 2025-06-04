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Общество
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В Госдуме призвали изменить правила пенсионного обеспечения россиян

Депутат Гаврилов: пенсионерам нужно дать разные инвестиционные инструменты
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Александр Кряжев/РИА Новости

В России есть проблемы с действующей системой пенсионного обеспечения, поскольку многие граждане сомневаются, что смогут обеспечить себе достойный доход в старости. Они не уверены в эффективности управления средствами негосударственными пенсионными фондами (НПФ), поэтому нужно предоставить им на выбор больше различных инвестиционных инструментов, заявил RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По мнению депутата, чтобы механизм НПФ стал для россиян привлекательнее, нужно изменить подходы к инвестированию, модернизировать правила. У пенсионных фондов должно быть больше возможностей для создания различных инструментов. Сегодня они в основном специализируются на гособлигациях и консервативных актах, из-за чего доходность не может покрыть даже уровень инфляции, объяснил депутат.

«Расширение возможностей вложений в корпоративные облигации и перспективные проекты могло бы способствовать росту накоплений без значительного увеличения инвестиционных рисков», — убежден парламентарий.

По его мнению, изменить ситуацию может внедрение системы госгарантий доходности пенсионных накоплений. Это позволило бы устанавливать минимальное значение дохода в НПФ, и при неспособности фонда обеспечить его государство должно было бы закрыть разницу. Также Гаврилов предложил повысить лояльность россиян к НПФ, предоставив им возможность получить доступ к инвестициям и накоплениям досрочно при каких-то трудностях – например, если человек столкнулся с заболеванием или долго не может найти работу.

Напомним, накануне депутат также призвал изменить права наследования пенсий в России. Сейчас наследование накопительной пенсии возможно в случае, если человек умер до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной выплаты, а не пожизненной. В остальных случаях средства к наследникам не переходят. Гаврилов считает, что нужно расширить права наследования, включая больше возможностей для получения средств и передачи накоплений по завещанию.

Ранее эксперт назвал основания для приостановки выплаты пенсии.

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