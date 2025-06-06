Мошенники возродили одну из схем обмана с соцвыплатами

Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Angara Security.
На этот раз злоумышленники предлагают гражданам получить единоразовую выплату в рамках реализации госпрограммы социальной поддержки в текущем году, размер которой может достигать 100 тыс. рублей.
Человек переходит по ссылке из чат-бота в Telegram на фейковый сайт крупного банка, где нужно ввести данные от «Госуслуг» или банковские реквизиты для «проверки адреса» или подтверждения выплаты. Таким образом жертвы теряют деньги и передают мошенникам свои личные данные.
4 июня МВД России порекомендовало россиянам проверять ссылки, полученные в мессенджерах, на предмет фишинга при помощи специального сайта.
Речь идет о сайте VirusTotal. Ресурс проведет анализ всех подозрительных файлов и ссылок. Чтобы проверить адрес, нужно скопировать его и вставить на портале в строку поиска в разделе с URL, пояснили в МВД.
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