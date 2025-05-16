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В Липецке осудили заключенных, которые вырыли 65-метровый тоннель и сбежали из колонии

В Липецке осудили шестерых заключенных, устроивших побег из колонии
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Depositphotos

В Липецке вынесли приговор шестерым заключенным, которые вырыли 65-метровый тоннель и сбежали из колонии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновным наказания, присоединив к ним неотбытую до этого часть срока. Первый получил 6 лет, второй 12,5 лет, третий 8,5 лет, четвертый 5 лет, пятый 4,5 года, а шестой — 6 лет. Из них четверо будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а двое в колонии общего режима.

О побеге шестерых заключенных из ИК-2 в Липецкой области глава региона Артамонов сообщил 26 октября 2024 года. Злоумышленники вырыли тоннель общей протяженностью в 65 метров и покинули колонию. Все беглецы являются иностранцами, осужденными за изнасилования и хранение наркотиков.

Ранее в Приморье задержали иностранца, совершившего побег из колонии-поселения.

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