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В США 11 вооруженных арестантов сбежали из-под стражи

В Новом Орлеане из-под стражи сбежали 11 вооруженных мужчин
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Brennan Linsley/AP

В американском городе Новый Орлеан 11 мужчин, обвиненных в различных преступлениях, сбежали из-под стражи. Об этом сообщил глава бюро местной полиции Кристофер Гудли, передает телеканал NBC News.

По его словам, часть сбежавших обвиняется в тяжком нападении с применением огнестрельного оружия, вооруженном ограблении, нанесении побоев и преступлениях, связанных с наркотиками. Глава бюро подчеркнул, что беглецов следует считать «вооруженными и опасными».

Шериф Сьюзан Хатсон добавила, что пропажа заключенных была обнаружена во время плановой переклички утром 16 мая. Предположительно, арестанты начали побег ночью.

«Они смогли взломать дверь. <...> Они все же смогли покинуть тюрьму около 1:01 ночи [по местному времени], пробив стену за туалетом в тюрьме», — сказала шериф.

В настоящее время полиция задержала одного из заключенных.

14 мая большое число заключенных сбежало из тюрьмы в городе Таджура к востоку от столицы Ливии Триполи. В судебной полиции столичной провинции сообщили, что в результате ожесточенных столкновений около и перед тюрьмой «Аль-Джудейда» произошла паника среди заключенных.

Ранее в Чаде более 130 заключенных устроили «кровавый побег» из тюрьмы.

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