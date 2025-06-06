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Врач предостерегла от покупки продуктов с истекающим сроком годности

Врач Кашух: покупать продукты с истекающим сроком годности опасно
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Freepik.com

«На глаз» определить качество и свежесть продукта можно не всегда, поскольку зачастую бактерии не влияют на внешний вид, запах и вкус. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Первое, на что важно обратить внимание при выборе продуктов, по ее словам, — это упаковка. Крышки, банки и обертки должны быть целыми, без подтеков и вмятин, а в вакуумной упаковке не должно быть воздуха. Кроме того, всегда нужно смотреть на дату изготовления и срок годности.

«Если срок вот-вот истечет или уже прошел, такой товар лучше оставить на полке или сказать о просрочке продавцу. «Пограничные» продукты могут даже казаться свежими, но есть их уже опасно. Проверять дату лучше всего на упаковке, а не на ценниках», — отметила специалист.

Врач — уролог-андролог «СМ-Клиника» Павел Числов до этого объяснил, почему нельзя принимать просроченные лекарства.

По его словам, со временем химический состав препарата может измениться, что приведет к потере лечебного эффекта или даже к образованию токсичных соединений. Например, некоторые антибиотики после истечения срока годности могут вызывать повреждение почек.

Кроме того, жидкие формы лекарств, такие как сиропы, капли или суспензии, со временем могут стать питательной средой для бактерий и грибков, что делает их не просто неэффективными, но и опасными, предупредил эксперт.

Ранее журналисты назвали самые частые нарушения санитарных норм в заведениях общепита.

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