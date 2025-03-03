Россиян предупредили, почему нельзя принимать просроченные лекарства

Как известно, лекарственные препараты имеют срок годности. Поэтому у многих людей возникает резонный вопрос: опасно ли принимать просроченные лекарства? На него в беседе с «Газетой.Ru» ответил врач — уролог-андролог «СМ-Клиника» Павел Числов.

«Прежде всего, срок годности указывается на упаковке не просто так — это срок, в течение которого производитель гарантирует безопасность и эффективность препарата. После его истечения химический состав лекарства может измениться, что приведет к потере лечебного эффекта или даже к образованию токсичных соединений. Например, некоторые антибиотики после истечения срока годности могут вызывать повреждение почек, что может быть смертельно опасно для пациентов с уже имеющимися нефрологическими заболеваниями. А некоторые обезболивающие препараты, такие как ибупрофен, со временем могут раздражать слизистую желудка еще сильнее, увеличивая риск гастрита и язвенной болезни», — предупредил врач.

Кроме того, по его словам, жидкие формы препаратов, такие как сиропы, капли или суспензии, со временем могут стать питательной средой для бактерий и грибков, что делает их не просто неэффективными, но и опасными. Особенно это касается глазных капель и растворов для инъекций, где стерильность критически важна.

«К тому же компоненты таких лекарственных форм могут выпадать в осадок и терять свою эффективность. Вы же обращали внимание, что на некоторых продуктах питания прямо указывается о допустимости присутствия осадка? Так вот, если в инструкции к лекарству осадка быть не должно, а он появился, то препарат нельзя использовать», — добавил Числов.

Он отметил, что насторожиться и немедленно обратиться за медицинской помощью следует, если после приема просроченного лекарства появились необычные симптомы: аллергические реакции, боли в животе, тошнота, головокружение или ухудшение общего состояния. Также стоит помнить, что если заболевание не проходит из-за приема неэффективного препарата, это может привести к осложнениям, которые потребуют более серьезного лечения.

«Даже если «на вид» лекарство осталось таким же, не стоит рисковать своим здоровьем. Регулярно проверяйте домашнюю аптечку и своевременно избавляйтесь от просроченных препаратов. Особенно важно следить за условиями хранения: некоторые лекарства теряют свои свойства даже до окончания срока годности, если хранятся при высокой влажности, под воздействием солнечного света или тепла», — резюмировал специалист.

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