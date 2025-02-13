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Названы самые частые нарушения санитарных норм в заведениях общепита

Журналисты «SHOT проверки» назвали антисанитарию частым нарушением в общепите
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Shutterstock

В Москве прошел крупнейший российский форум F&B Safety Forum, посвященный вопросам организации питания и пищевой безопасности в сфере гостеприимства. В ходе мероприятия руководитель проекта «SHOT проверка» Антон Старков представил топ нарушений, которые выявляют журналисты в заведениях общепита. При этом он подчеркнул, что задача медиаресурса — не «кошмарить» бизнес, а показать проблемы.

«Мы помогаем вам увидеть пробелы в организации безопасности производства, которые вы, возможно, не замечаете, потому что не можете контролировать 100% своих сотрудников 100% времени», — сказал Старков.

Среди самых частых нарушений, по его словам, антисанитария, просроченные или некачественные продукты, халатность сотрудников, а также насекомые на кухне.

Нарушения встречаются повсеместно, и речь идет не только о небольших кафе, но и о сетевых заведениях, отметил журналист.

В начале февраля проект «SHOT проверка» выявил многочисленные нарушения в работе нескольких точек сети быстрого питания Subway.

Так, журналисты обнаружили тараканов и антисанитарию на кухнях, зафиксировали использование просроченных продуктов и отсутствие медицинских книжек у сотрудников. По их словам, еду в точках питания готовят на грязных разделочных поверхностях с использованием гнилых овощей.

Ранее девять детей отравились едой в отеле на юго-востоке Москвы.

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