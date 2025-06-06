Эксперт по трудовому праву объяснила, как сохранить отпуск в случае болезни

Сотрудники имеют право продлить отпуск в случае болезни, если оформят больничный. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, они также могут перенести его остатки на другие дни. Для этого она посоветовала написать заявление для руководителя и указать в нем периоды желаемого отдыха.

«При этом надо учитывать, что продлевать и переносить можно только дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска. В отношении того, что дается без сохранения заработной платы, таких привилегий нет», — уточнила Яковлева.

Специалист добавила, что это касается только тех случаев, когда заболел сам работник. Больничный по уходу за ребенком или другим членом семьи учитываться не будет.

Результаты опроса, проведенного Банком Синара (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что более половины (56%) опрошенных россиян летом собираются путешествовать по России, а 19% рассматривают другие страны для отпуска. Каждый третий планирует провести отпуск дома или поехать на дачу.

Ранее россиянам рассказали, как спланировать отпуск, чтобы не оказаться в долгах.