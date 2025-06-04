На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, как проведут летний отпуск

Банк Синара: 56% опрошенных россиян запланировали путешествие по стране летом
close
Shutterstock

Более половины (56%) опрошенных россиян летом собираются путешествовать по России, а 19% рассматривают другие страны для отпуска. Каждый третий планирует провести отпуск дома или поехать на дачу. Это следует из результатов опроса, проведенного Банком Синара (есть у «Газеты.Ru»).

51% респондентов решили во время отпуска отправиться на экскурсии и изучать достопримечательности. 30% опрошенных интересует пляжный отдых на море. Но если россияне не будут ограничены в свободных деньгах, 60% из них предпочтут отдых на море, 43% выберут лечебно-оздоровительный отдых, а 20% — займутся экотуризмом.

70% респондентов путешествуют для смены обстановки и психологической разрядки. При этом 57% опрошенных утверждают, что основная цель — посмотреть красивые места.

46% россиян планируют потратить на летний отпуск до 50 тыс. рублей в расчете на одного человека, 38% — до 100 тыс. рублей. Подавляющее большинство опрошенных (76%) будут отдыхать всей семьей.

В опросе приняли участие почти 1 тыс. россиян. Опрос предполагал многовариантность ответов.

Ранее были названы самые дешевые перелеты за рубеж в июле.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами