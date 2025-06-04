Россияне рассказали, как проведут летний отпуск

Более половины (56%) опрошенных россиян летом собираются путешествовать по России, а 19% рассматривают другие страны для отпуска. Каждый третий планирует провести отпуск дома или поехать на дачу. Это следует из результатов опроса, проведенного Банком Синара (есть у «Газеты.Ru»).

51% респондентов решили во время отпуска отправиться на экскурсии и изучать достопримечательности. 30% опрошенных интересует пляжный отдых на море. Но если россияне не будут ограничены в свободных деньгах, 60% из них предпочтут отдых на море, 43% выберут лечебно-оздоровительный отдых, а 20% — займутся экотуризмом.

70% респондентов путешествуют для смены обстановки и психологической разрядки. При этом 57% опрошенных утверждают, что основная цель — посмотреть красивые места.

46% россиян планируют потратить на летний отпуск до 50 тыс. рублей в расчете на одного человека, 38% — до 100 тыс. рублей. Подавляющее большинство опрошенных (76%) будут отдыхать всей семьей.

В опросе приняли участие почти 1 тыс. россиян. Опрос предполагал многовариантность ответов.

Ранее были названы самые дешевые перелеты за рубеж в июле.