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Россиянам рассказали, как спланировать отпуск, чтобы не оказаться в долгах

Финансист Волкова: бюджет отпуска необходимо определять заранее
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brajianni/Shutterstock/FOTODOM

Главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова в интервью РИАМО рассказала, как спланировать отпуск, чтобы не оказаться в долгах. В первую очередь, по ее словам, необходимо заранее определить бюджет поездки, включив в расчет билеты, проживание, питание, страховку, транспортные расходы и, обязательно, резерв на непредвиденные траты. Это поможет осознанно отказаться от лишнего, если оно выходит за рамки установленного лимита, пояснила специалист.

«Если есть возможность оплатить жилье, трансфер, страховку или билеты на мероприятия до начала поездки, лучше это сделать. Так можно снизить свою финансовую нагрузку непосредственно в поездке и минимизировать риски незапланированных трат на месте», — отметила Волкова.

Она добавила, что некоторые расходы становятся очевидными только на месте. К примеру, туристические сборы, аренда шезлонгов, платные опции в номере. Чтобы избежать сюрпризов, необходимо уточнять, что включено в стоимость проживания, а что оплачивается отдельно.

Согласно недавнему опросу, большинству (71%) россиян не хватает предоставляемого на работе отпуска для полноценного отдыха и восстановления сил.

Многие из этой части респондентов уточнили, что на работе их просят делить отпуск на части, поэтому у них нет возможности полноценно отдохнуть.

18% опрошенных хватает отпускных дней, чтобы съездить отдохнуть, побыть с близкими и сделать домашние дела. Еще 8% заявили, что они отгуливают не весь отпуск, потому что для них это слишком много.

Ранее россиянам рассказали, где выгоднее провести отпуск — в Сочи или Турции.

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