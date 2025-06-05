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Врач рассказал, как открыть купальный сезон без последствий для здоровья

Кардиолог Кондрахин: при купании в водоемах нужно следовать технике безопасности
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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Чтобы открытие купального сезона прошло без негативных последствий для здоровья, важно следовать основным правилам безопасности. Нырять в воду можно только в том случае, если ее температура нагрелась до уровня порядка 20°C, рассказал RT врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.

В первую очередь важны два фактора – умение человека плавать и знание реки или озера, отметил медик. Он призвал ориентироваться на данные обследования конкретного водоема на наличие инфекционных агентов. Выбирать, по мнению специалиста, лучше реки с проточной водой, так как это снижает угрозу заражения.

Нельзя совмещать купание в открытой воде с употреблением алкогольных напитков, подчеркнул Кондахин. Нырять в реку, по его словам, можно лишь в том случае, если ее температура составляет около 20°C. Причем нельзя погружаться в воду человеку, который перед этим сильно нагрелся на солнце – нужно сначала охладиться, чтобы избежать резкого перепада температур.

«Плаваем мы не больше часа — лучше 30 минут, а потом перерыв на берегу, потому что если мы плаваем очень долго, то можем переохладиться: могут начаться судороги — и будет беда», — объяснил врач.

Он также призвал не забывать о головном уборе, который поможет не получить солнечный удар.

Напомним, до этого стало известно, что в нескольких регионах РФ зафиксировали случаи церкариоза или «зуда купальщика». О таких неприятных симптомах, как волдыри, зуд и жар, уже сообщили жители Московской, Тамбовской, Нижегородской областей и Башкирии. Медики посоветовали избегать купания в подозрительных водоемах, особенно в стоячей воде с утками, выбирать закрытые купальники и не отпускать туда детей — у них заболевание часто протекает тяжелее.

Ранее женщина искупалась в море с царапиной на ноге и занесла инфекцию.

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