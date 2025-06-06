Губернатор заявил о тотальной проверке перевозчиков в Хабаровском крае

Перевозчиков проверят в Хабаровском крае после ДТП, в котором пострадали дети

Проверка перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с несовершеннолетними пассажирами, начнется в Хабаровском крае после аварии с опрокинувшимся автобусом, в которой пострадали дети. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что дал указание начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми.

Демешин подчеркнул, что будут проверены техническое состояние автобусов и здоровье водителей.

По его словам, пострадавшим детям окажут необходимую помощь.

До этого в Госавтоинспекции Хабаровского края заявили, что автобус с детьми опрокинулся в Хабаровске.

Позднее в следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области заявили, что травмы во время ДТП с автобусом около Хабаровска получили 12 детей.

В СК возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее крупная авария заблокировала движение на МКАД в Москве.