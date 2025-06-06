Число пострадавших в ДТП около Хабаровска увеличилось

Число пострадавших детей в ДТП у Хабаровска увеличилось до 12

Травмы во время ДТП с автобусом около Хабаровска получили 12 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших с ушибами доставили в медицинское учреждение, а степень причинения вреда здоровью устанавливается.

В СК возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

До этого в Госавтоинспекции Хабаровского края завили, что автобус с детьми опрокинулся в Хабаровске.

Также стало известно, что на трассе в Иркутской области перевернулся автовоз. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что на проезжей части стоит не менее пяти искореженных машин, которые перевозились в полуприцепе автовоза. В результате ДТП они получили сильные механические повреждения. У одной из машин смята боковина, еще две остались на платформе автовоза.

Ранее крупная авария заблокировала движение на МКАД в Москве.