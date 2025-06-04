Арестован водитель Rolls-Royce, который дважды переехал байкера в Петербурге

В Санкт-Петербурге арестовали на два месяца Сергея Сосорева, который дважды переехал байкера на дороге на белом Rolls-Royce. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сосорев принес извинения перед пострадавшим, его семьей и общественностью. Он добавил, что возместил ущерб байкеру. По словам водителя, ДТП произошло из-за неосторожности.

31 мая в Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе.

На опубликованных в сети кадрах видно, что водитель Rolls-Royce, после того как подрезал мотоцикл, проехался обеими осями внедорожника по байкеру, после чего пересек двойную сплошную и притормозил на крайней правой полосе. В итоге из машины вышли двое мужчин — к тому моменту к пострадавшему уже подбежали очевидцы, чтобы помочь и вызвать скорую помощь.

Сосорева обвиняют по двум статьям УК РФ — нарушение ПДД и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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